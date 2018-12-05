"Днем уже не плюс": синоптики предупредили о похолодании в Киеве

В Киеве 7 декабря немного похолодает, спрогнозировали синоптики / Reuters

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в пятницу, 7 декабря, в Киеве днем максимальная температура воздуха составит -2 градуса.

В столице в четверг днем максимум ожидается +1, говорится на сайте Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, в городе 6 и 7 декабря осадков не будет.

В четверг ночью температура прогнозируется -2…-4, а днем — -1…+1. В пятницу ночная температура ожидается -5…-7, а дневная — -2…-4.

В Киеве 7 декабря немного похолодает, спрогнозировали синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее синоптик Наталья Диденко предупредила, что в Украине 5 декабря будет мокрый снег, дождь, налипание мокрого снега, гололед, гололедица, туман, штормовой ветер и даже сосульки.