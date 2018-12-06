Митрополит УПЦ МП призвал Путина освободить украинских моряков

Митрополит Анатолий / Полесская и Сарненская епархия УПЦ МП

К требованиям и просьбам дать свободу захваченным в Керченском проливе украинским морякам присоединилась церковь Московского патриархата - так, митрополит Полесский и Сарненский УПЦ МП Анатолий попросил Владимира Путина отпустить плененных украинцев.

"Ваше Высокопревосходительство, господин президент! Обращаюсь к Вам с просьбой о помощи: помогите освободить воинов-моряков, которые стали заложниками события 25 ноября 2018 года в акватории Азовского моря. Это событие является продолжением военных действий, которые ведутся уже на протяжении томительных четырех лет, от которых устал народ Украины и России. Военные действия в зоне ООС также измучили ни в чем не повинных людей, которые проживают в восточной части Украины", - цитирует митрополита пресс-служба епархии.

Священник добавил, что в Украине нет семьи, которую бы не затронула война.

"Очень больно смотреть на слезы маленьких детей, которые не увидят больше своих родителей, и трудно найти слова утешения стареньким родителям, которые потеряли своих сыновей, многих из которых я лично похоронил", - добавил митрополит.

При всем этом митрополит обратил особое внимание на то, что как архиерей, сочувствует пленным и их семьям.

Читайте также"Новая форма извращения": в РФ оценили желание главкома ВМС обменять себя на пленных моряков"Эта боль обязывает меня обратиться к Вам, господин президент, с просьбой об освобождении наших моряков из плена, чтобы они могли встретить Рождество Христово со своими любящими родными", - заключил он.

Напомним, 25 ноября Россия заблокировала в Керченском проливе украинский буксир "Яны Капу" и катера "Бердянск" и "Никополь", а при выходе из пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям.

Оккупанты также захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Все пленные были арестованы в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что Россия не выдаст задержанных в Керченском проливе 25 ноября украинских моряков, но рассмотрит "конкретные предложения об обмене".