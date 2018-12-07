Порошенко на женском конгрессе заявил, что подписал госбюджет

Президент Украины Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что подписал закон о госбюджете Украины на 2019 год.

"Я сейчас там подписал бюджет", - сказал он, выступая на 2-м Украинском женском конгрессе.

Закон "О государственном бюджете Украины" на 2019 год с дефицитом в пределах 2,3 процента от ВВП парламент принял в ночь с 22 на 23 ноября.

В ходе доработки ко второму чтению доходы и расходы госбюджета были увеличены на 18 млрд грн - до 1,019 трлн грн и 1,112 трлн грн соответственно.

Директор киевского Института трансформации общества, профессор Национальной академии управления Олег Соскин считает, что принятый госбюджет является "априори невыполнимым".

"Опять заложены огромные расходы на полицейский аппарат, но не определены деньги для поддержания малого и среднего бизнеса, развития частной предпринимательской деятельности, для поддержки инвестиционного потенциала страны. Ничего этого нет. Кроме того, образование, социальная сфера и сфера здравоохранения переводятся на содержание на местный уровень. Даже если учесть эти все составляющие, можно сказать, что данный бюджет априори невыполнимый", - сказал Соскин.