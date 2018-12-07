Порошенко похвастался в Facebook врученным ему орденом

Президент Украины Петр Порошенко / GettyImages

Президент Литвы Даля Грибаускайте наградила украинского коллегу Петра Порошенко литовским орденом Витовта Великого.

Об этом сообщил сам Порошенко на своей странице в Facebook.

"С гордостью принял из рук Президента Dalia Grybauskaitė высшую награду Литовской Республики - Орден Витовта Великого. По словам госпожи Дали, эта награда - не только для президента, но и для всего украинского народа за мужество, за сопротивление и борьбу за свободу своей страны", - написал Порошенко, опубликовав фото.

facebook.com/petroporoshenko

Орден Витовта Великого - высшая государственная награда Литовской Республики. Учреждена 1 сентября 1930 года в память о 500-й годовщине со дня смерти Великого князя Литовского Витовта Великого.

Кроме Порошенко, орден в 2006 году получил тогдашний президент Украины Виктор Ющенко.

Ранее сообщалось, что с начала 2018 года Петр Порошенко увеличил свои задекларированные доходы до 188 млн грн против 16,3 млн грн в 2017-м - т.е. в 11 раз.

Напомним, в конце сентября, выступая с ежегодным посланием Верховной Раде Петр Порошенко заявил, что признает "объективное недовольство" сограждан его деятельностью на посту главы государства, отметив невыполнение им многих данных в 2014 году обещаний. "Большинство украинцев улучшений пока не заметили", - сказал он.

Журнал "Новое Время", который совместно с инвесткомпанией Dragon Capital в октябре представил ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев, оценил состояние Петра Порошенко в $1,1 млрд.