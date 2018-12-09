Синоптик спрогнозировала существенное ухудшение погоды в Киеве

В Киеве 12 числа в Киеве существенно ухудшится погода, предупредила синоптик / УНИАН

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в воскресенье, 9 декабря, в Киеве днем максимальная температура воздуха может составить +2 градуса, ожидаются небольшие осадки.

В среду, 12 числа, в Киеве погода существенно ухудшится, написала эксперт на своей странице в Facebook.

"В Киеве завтра (9 декабря — Ред.) Будет сыро и тепло, до +2 градусов. 10 декабря — статус-кво. 11 декабря — без особых изменений", — отметила синоптик.

На сайте Украинского гидрометцентра говорится, что 12 декабря в Киеве днем и ночью ожидаются осадки, местами — сильные. По данным синоптиков, ночная температура в столице составит -1…-3, а дневная — -1…+1.

В Киеве 12 числа в Киеве существенно ухудшится погода, предупредила синоптик / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее Наталья Диденко сообщила, что, по предварительным прогнозам, 11-12 декабря в Украину с юго-запада ворвется активный циклон, в большинстве областей страны усложнится погода.