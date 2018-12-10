"Мы как лягушка в кастрюле с горячей водой": эксперт спрогнозировал будущее украинской ГТС

Украинская ГТС постепенно теряет позиции на мировом рынке / УНИАН

Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины, независимый эксперт по энергетическим вопросам и экс-начальник управления по связям с общественностью НАК "Нафтогаз Украины" Валентин Землянский высказал мнение, что Украина будет терять свою газотранспортную систему постепенно.

"То, что правительство делает с нами внутри, то же самое делают с нами и на внешней арене. Мы как лягушка в кастрюле с горячей водой, где температуру поднимают постепенно. Если лягушку бросить в горячую воду, она выскочит, а если добавлять газку постепенно, то она сварится", - заявил эксперт в интервью изданию Persona.Top.

По словам Землянского, украинскую ГТС со временем возьмут под влияние иностранные партнеры. Не исключено, что это будет Газпром через Германию. Так Берлин, учитывая Северный поток-2, получит двойную выгоду.

"Деньги немецкой компании, необходимые на модернизацию одного магистрального направления, отобьются за один год. Речь идет о сумме в 1,5-2 миллиарда долларов, для Германии это не деньги", - отметил он.

Аналитик полагает, что украинская ГТС постепенно утрачивает свою уникальность, поскольку становится одной из газотранспортных систем, по которой российский газ доставляется в Европу. Он добавил, что в непростой ситуации украинское руководство Нафтогаза заняло инфантильную позицию, ожидая помощи от иностранных партнеров, но не решая актуальные вопросы самостоятельно.

Напомним, председатель правления НАК "Нафтогаз-Украины" Андрей Коболев заявил, что отношения с российским Газпромом зашли в тупик, поэтому в 2019 году Россия может не подписать ни одного соглашения с Украиной о транспортировке газа через украинскую ГТС.