Порошенко попросили не вести себя с украинцами, как с дебилами

Президент Украины Петр Порошенко / GettyImages

Популярный украинский блогер Сергей Марченко прокомментировал встречу президента Петра Порошенко с главой Укрпочты Игорем Смелянским, на которой глава государства "посоветовал" ему пересмотреть свою зарплату.

Об этом Марченко написал в Facebook.

"Тупо нанимать в Укрпошту топ-менеджмент уровня Смелянского, чтобы потом вызывать его на ковер и рассказывать, сколько почтальонов должно быть в Украине. Я много лет профессионально занимаюсь людьми. Если ты нанимаешь топа, а затем начинаешь рассказывать ему, что он должен делать, то зачем тебе вообще этот топ? Ты платишь ему зарплату, чтобы он принимал правильные решения вместо тебя. Если ты ему не доверяешь и рулишь сам, зачем платить ему топ-зарплату? Назначь директором своего водителя" - недоумевает он.

Марченко иронизирует, что это "обойдется в 10 раз дешевле и он выполнит все твои распоряжения". Блогер отметил, что популизм в данной ситуации - проигрышная стратегия и напомнил президенту, что он руководит "Украиной, а не Францией".

"Не знаю, сколько голосов пенсионеров получит Порошенко за свой махровый популизм з сельскими почтальонами, но хочу отметить другое. Петр Алексеич! Вы так любите, когда обслуга называет вас "Первый". Так будьте первым! Не будьте второй Тимошенко. У вас все равно не получится наобещать столько же, сколько может пообещать она. Это проигрышная стратегия. Да, сегодняшний мир - мир оголтелого популизма. Но вы руководите Украиной, а не Францией. Мы до сих пор помним Майдан, почти у каждого есть друг-фронтовик, мы понимаем цену свободы. Не надо с нами, как с дебилами. Пожалуйста", - заключил Марченко.

facebook.com/serhii.marchenko.ua

Ранее Петр Порошенко посоветовал главе Укрпочты Игорю Смелянскому пересмотреть свою зарплату, которая составляет почти 4 млн грн в год.

"Лично от меня, настоятельно рекомендую определенным образом пересмотреть собственную заработную плату. Надеюсь, что совет президента будет услышан", - заявил он на встрече со Смелянским и главой Мининфраструктуры Владимиром Омеляном.

Годовая зарплата Игоря Смелянского, согласно его декларации, составляет почти 4 млн грн.