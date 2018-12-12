Крымчанам предложили "аналоговую" красную икру по 70 гривен за килограмм

12 декабря 2018, 18:03

При этом розничная и оптовая цены продукта с учетом НДС совпадают.

В Сети появилось фото из магазина в аннексированном Крыму, на прилавках которого покупателям предлагается аналог красной икры по цене 79 руб. за 450-граммовую банку (в перерасчете - около 70 грн. за 1 килограмм).

При этом розничная и оптовая цены продукта с учетом НДС совпадают.

"Вот соблазнилась я такой штуковиной как имитированная красная икра. Баночка аж 450 грамм. А как нахваливала ее продавщица, которая рядом расставляла товар на прилавке, да и муж "подлил масла в огонь", зная как я люблю красную рыбу и соответственно икру", - пишет покупательница на одном из сайтов с отзывов.

По ее словам, такая икра "даже полезная", поскольку "делается из морских водорослей".

"Открыв банку, первым делом донесся до меня запах. Он был не аппетитным. Какой то приглушенный, чуть отдовавший рыбьим жиром. Красивая, тут ничего не скажешь. Муж отказался даже попробовать. Дочь сказала, что рыбий жир с садика не любит. А я конечно попробовала положить ее на бутерброд. Держать его нужно было ровненько, иначе икра с бутера просто скатывалась икорной лавиной. Некоторые икорки удержать не удалось. Они распрыгались по столу. Вкус странный, нейтральный. Наверное напоминает желатин или рыбное заливное, так горячо нелюбимое у нас. Соли не чувствовалось. На одном бутерброде остановилась. Остальное три дня простояло в холодильнике, а потом пошло на корм голубям", - написала она.

Накануне в Сети появилось видео, на котором запечатлено передвижение колонны военной техники по Крымскому мосту.

"10.12.2018 года по Керченскому мосту передвигается колонна военной техники из оккупированного Крыма. Скорее всего, демонстрация силы и показ массового присутствия. Мост строили именно для этого", - офицер ВСУ Анатолий Штефан в Facebook.

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Украина Крым красная икра
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