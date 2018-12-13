Футбольные хулиганы в Киеве устроили массовую потасовку с полицией: опубликовано видео

Момент драки / Нацполиция

В Киеве накануне возле станции метро "Олимпийская" (рядом с почти одноименным стадионом, где проходил матч Лиги Чемпионов между "Шахтером" и "Лионом" были задержаны 27 человек - устроивших массовую драку и провоцировавших правоохранителей.

"Правонарушители выражались нецензурной бранью в адрес полицейских, бросались снегом, пытались ударить пеший патруль и расшатывали ограждающие турникеты. На замечание правоохранителей они не реагировали", - говорится в сообщении ГУ Нацполиции по Киеву. Все участвовавшие в драке были задержаны и доставлены в территориальный участок правоохранителей.

Позднее в Facebook было опубликовано видео, в котором четко заметно, как проходящие по улице Крещатик футбольные хулиганы накинулись на полицейских. Опубликовавший ролик пользователь написал, что конфликт начался из-за атаки фанатов "Шахтера" на фанатов "Лиона".

Напомним, ранее в Одессе полицейские устроили жесткую "разборку" с "ультрас".