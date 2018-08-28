В центре Киева фанаты устроили драку перед матчем Лиги чемпионов, есть задержанные

Полиция задержала фанатов в центре Киева / УНИАН

Во вторник, 28 августа, накануне ответного матча раунда плеф-офф квалификации Лиги чемпионов между "Динамо" и голландским "Аяксом", в одном из пабов в Печерском районе Киева произошла драка между футбольными фанатами.

Как рассказали в пресс-службе полиции, полицейские заметили конфликт на улице Большой Васильковской. Вызвав на помощь спецподразделение, полицейские задержали девять активных участников драки, которых доставили в Печерское управление полиции.

Информация о пострадавших уточняется. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве ультрас "Динамо" избили чешских фанатов.