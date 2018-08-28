"Динамо" - "Аякс". Плей-офф отборочного турнира Лиги Чемпионов: анонс матча, где смотреть, котировки букмекеров

Момент матча "Аякс - Динамо" / Reuters

Столичное "Динамо" во вторник, 28 августа, на стадионе "НСК Олимпийский" сойдется в непростой схватке с амстердамским "Аяксом", пытаясь отыграть забить не менее двух мячей и пробиться в групповой этап Лиги Чемпионов сезона 2018/2019. Прямая трансляция - канал "Футбол 1".

На минувшей неделе подопечные Александра Хацкевича очень неудачно сыграли в Нидерландах, пропустив три гола. И лишь забитый легионером-защитником Томашем Кендзерой выездной мяч оставил им шансы на проход "Аякса". Более того, в прошедшем туре Украинской премьер-лиги, киевляне не смогли удержать победу и сыграли в ничью с одесским "Черноморцем". "Аякс" же без особых проблем разгромил клуб "Эммен", "наколотив" пять безответных мячей.

Судейство.

На матч УЕФА назначила словенскую бригаду арбитров во главе с Дамиром Скоминой. Лайнсмены − Юре Прапротник и Роберт Вукан. Дополнительные арбитры − Матей Юг и Славко Винчич. Четвертый арбитр − Томаж Кланчник. К слову, именно Скомина работал в минувшем года на финале Лиги Европы, который "Аякс" проиграл "Манчестеру Юнайтед". "Динамо" же он судил в 2015-м – нулевая ничья с "Челси" в групповом турнире Лиги Чемпионов.

Ситуация с кадрами.

У "Динамо" под вопросом участие в матче основого форварда Артема Беседина. У "Аякса" же не сыграет основной крайний защитник Николас Тальфико. В обеих клубах дискфалицированные игроки отсутствуют.

Ориентировочные составы.

"Динамо": Бойко - Кендзера, Бурда, Кадар, Пиварич - Сидорчук, Буяльский - Цыганков, Гармаш, Вербич – Беседин

"Аякс": Онана - Мазрауи, де Лигт, Блинд, Кристенсен - Шоне, де Йонг, ван де Бек - Зиех, Хунтелаар, Тадич

Статистика встреч.

Вечером во вторник "Динамо" и "Аякс" встретятся в четвертый раз. Пока преимущество на стороне амстердамцев, которые выиграли оба матча на своем поле. Предыдущая же встреча в Киеве состоялась в плей-офф отборочного турнира Лиги Чемпионов сезона 2010/2011 и закончилась ничьей 1:1. Тогда киевляне, играя в меньшинстве, после того, как был удален Гармаша, смогли отыграться благодаря точному удару Олега Гусева.

Букмекерские котировки.

Практически все букмекеры считают, что фаворитом матча станут, с небольшим перевесом, гости. В конторе 1XBet дают 2.84 на победу "Динамо", 3.60 – на ничью, 2.55 – на победу "Аякса". В "Пари Матч" дают 2.80 на выигрыш киевлян, 3.55 – на ничью, 2.45 – на победу амстердамцев. В William Hill дают 2.80 на победу "Динамо", 3.50 – на ничью, 2.40 – на победу "Аякс".

Предматчевые высказывания.

Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич: "Динамо мало забивает? По-моему, вы очень негативно настроены. Когда мы играли со Славией в Лиге чемпионов, мы забили два − или вы этого не помните? Мы немного видоизменим нашу игру. Нам нужны агрессия и прессинг с первых минут. Нельзя забывать об обороне, потому что группа атаки у Аякса очень сильная, потому мы не имеем права оголять тылы и бежать сломя голову вперед"

Главный тренер "Аякса"Эрик тен Хаг: "Динамо – очень сильный соперник, который прекрасно контролирует мяч. Мы постараемся не подпускать их к своим воротам и, по возможности, забить самим в контратаке. Завтрашняя игра будет важной и сложной. Нам важно пройти дальше и сохранить свой атакующий стиль. Соперник силен дома, но мы сделаем все, чтобы пройти в следующий этап Лиги чемпионов".