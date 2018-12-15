Экс-министр экономики назвал наибольший провал украинских властей в 2018 году

Виктор Суслов / Главред

Наибольшим провалом украинских властей в 2018 году является существенное ослабление социальной политики.

Такое мнение высказал экс-министр экономики Украины, заслуженный экономист Виктор Суслов в чате на Главреде.

"Самым большим провалом экономической политики власти я считаю очень слабую социальную политику. Президент и правительство Украины допустили колоссальное расслоение граждан по доходам, когда разница между минимальными и максимальными доходами даже в государственном секторе в сотни раз", - считает Суслов.

При этом, по его словам, в наиболее тяжелом положении оказались пенсионеры.

"Потому что даже после повышения минимальных пенсий до 1497 гривен выжить на эти деньги невозможно. Одновременно высшие чиновники и руководители государственных монополий начали получать миллионы гривен в месяц", - отметил он.

Читайте такжеКак введение военного положения ударит по кошельку украинцевЭкс-министр считает недопустимым дальше сохранять льготное налогообложение олигархов и других владельцев бизнеса, которые уплачивают со своих дивидендов налоги по ставке 5 процентов, в то время налогообложение минимальной заработной платы составляет 18 процентов: "Давно назрела необходимость введения в Украине прогрессивной системы налогообложения доходов так, как это существует в странах ЕС".

Наибольшим достижением действующих властей Украины Суслов называет то, что "в создавшихся условиях им удается удержать народные массы от масштабных стихийных выступлений против власти".

Ранее эксперт и старший экономист "Всемирного банка" Алексей Случинский выразил мнение, что в Украине возраст выхода на пенсию для большинства категорий граждан будет повышаться из-за увеличения средней продолжительности жизни.

"Сейчас у человека с минимальным трудовым стажем есть право выхода на пенсию в 60 лет. Это достаточно низкий уровень. Учитывая, что мы живем дольше, со временем пенсионный возраст будет повышаться. Рано или поздно мы к этому вопросу вернемся", - считает он.