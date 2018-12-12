В Украине повышение пенсионного возраста неизбежно - Всемирный банк

Руки пенсионерки. Иллюстративное фото / finam.info

В Украине возраст выхода на пенсию для большинства категорий граждан будет повышаться из-за увеличения средней продолжительности жизни.

Соответствующее мнение высказал эксперт и старший экономист "Всемирного банка" Алексей Случинский, сообщаеит портал Экономическая правда.

"Сейчас у человека с минимальным трудовым стажем есть право выхода на пенсию в 60 лет. Это достаточно низкий уровень. Учитывая, что мы живем дольше, со временем пенсионный возраст будет повышаться. Рано или поздно мы к этому вопросу вернемся", − считает он.

Кроме того, полагает Случинский, решение об увеличении пенсионного возраста будет чисто техническим моментом.

"Мы находимся в переходном периоде повышения требуемого страхового стажа и возраста выхода на пенсию, поэтому чтобы накладывать на это повышение пенсионного возраста, нужно все продумать", − подытожил эксперт.

Напомним, ранее сообщалось о том, что повысить пенсионный возраст от властей Украины требует руководство МВФ.