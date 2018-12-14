У Порошенко прокомментировали его "смерть"

Президент Украины Петр Порошенко / GettyImages

В пресс-службе президента Украины Петра Порошенко, комментируя выдачу поисковиком Яндекс даты его смерти, заявили, что глава государства жив и здоров.

"Насчет Яндекса я не могу ничего прокомментировать, а насчет здоровья президента, надеюсь, вы видели в новостях: вчера Петр Алексеевич был с официальным визитом в Брюсселе", - сказали ФАН в пресс-службе украинского лидера.

Ранее сегодня в Сети обратили внимание, что поисковик Яндекс в ответ на запрос "Петр Порошенко" среди прочего выдает информационную справку Википедии об украинском президенте, в которой указана дата его смерти - 11 декабря 2018 года. При этом Google выдавал справку Википедии корректно.

Позже в Яндексе заявили, что поисковик лишь выдал информацию о смерти Порошенко, взятую из открытого источника.