В Киеве уберут памятник Суворову у здания лицея имени Богуна

Бывшее "суворовское" училище скоро попрощается с Суворовым / Фото: Фокус.ua

В Киеве перед зданием Киевского военного лицея имени Ивана Богуна планируют убрать с постамента памятник русскому полководцу Александру Суворову.

Как сообщил в Twitter вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко, решение о демонтаже в ближайшее время примет Министерство культуры.

Чиновник отметил, что консультативный совет при Департаменте охраны культнаследия КГГА поддержал руководство лицея им. Богуна и Героя Украины, генерала Игоря Гордийчука, которое выступило с инициативой о необходимости ликвидации памятника Суворову.

"Это означает, что после окончательного решения Минкульта его демонтируют", – уточнил Кириленко.

Активисты уверяют, что данное решение стало результатом трехлетней борьбы, поскольку до 1998 года учебное заведения носило имя Суворова и его часто до сих пор называют "суворовским училищем". Позже лицею было присвоено имя военачальника времен Богдана Хмельницкого, украинского полководца Ивана Богуна.

Напомним, историк Владимир Вятрович заявил, что для многих стран переименования, которые подпадают под действие закона о декоммунизации, стали своеобразным вдохновением и добавили уверенности в том, чтобы продолжить эту работу.