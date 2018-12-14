Более половины украинцев связали военное положение с желанием Порошенко отсрочить выборы – опрос

В Украине провели соцопрос по вопросу военного положения / president.gov.ua

Решение о введении военного положения в 10 областях Украины было вызвано желанием президента Петра Порошенко отсрочить дату президентских выборов, считают более половины украинцев.

Как свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований, 56,6% опрошенных считают, что решение Порошенко о введении военного положения было вызвано его желанием отсрочить дату президентских выборов. Лишь 22,2% считают, что президент заботился о безопасности страны.

При этом 64,9% опрошенных не поддерживают введение военного положения. Отвечая на соответствующий вопрос, 40,5% респондентов выбрали вариант "не поддерживаю", и еще 24,5% - выбрали вариант "Скорее не поддерживаю".

Кроме того, 65,5% респондентов полагают, что введение военного положения может привести к притеснениям свободы слова: закрытию СМИ, запрету митингов и акций протеста. В то же время, 59,6% опрошенных считают, что введение военного положения может способствовать повышению боеспособности украинских Вооруженных Сил. 44,8% респондентов ожидают, что военное положение будет способствовать борьбе с агрессией России.

Отметим, что опрос проводился с 1 по 10 декабря методом личного формализованного интервью. Опрошено 2198 респондентов. Выборочная совокупность репрезентативна по возрасту (население от 18 лет и старше), полу, типу населенного пункта и региону.

Напомним, согласно опросу социологической группы "Рейтинг", 63 процента украинцев считают, что военное положение в ряде областей страны введено президентом Петром Порошенко с целью перенести президентские выборы.