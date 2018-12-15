На Объединительном соборе Порошенко завел разговор о Русской православной церкви

Петр Порошенко принял участие в Объединительном соборе / president.gov.ua

Украина не была, не является и не будет канонической территорией русской церкви, заявил президент Петр Порошенко во время выступления на всеукраинском православном Объединительном соборе в Софии Киевской.

По словам главы государства, Вселенский патриархат своим недавним решением окончательно провозгласил незаконной московскую аннексию Киевской митрополии, осуществленную еще в конце XVII века.

"Им было заявлено, что Русская православная церковь не имеет канонических прав по отношению к православной церкви в Украине. И что наша православная церковь не имеет подчинения РПЦ", - добавил президент.

Он также считает, что автокефалия Украинской церкви является вопросом национальной безопасности.

"Вопрос автокефалии - вопрос нашей украинской национальной безопасности. Это - вопрос нашей украинской государственности.

Мы обретаем наконец духовную независимость, которую можно сравнить с обретением независимости политической. Обрезаем путы, привязывающие нас к (российской) империи. Возвращаемся на свою определенную Богом дорогу и идем своим путем", - подчеркнул глава государства.

Напомним, ранее сообщалось, что во время Объединительного собора Порошенко расположился в президиуме собрания.