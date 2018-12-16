"Будущий либеральный фюрер": Бабченко разнес Навального за "живые приходы церкви"

Навальный возмущен тем, что Путин упустил украинские "живые приходы" / Reuters

Известный журналист Аркадий Бабченко раскритиковал российского оппозиционного лидера Алексея Навального, которого расстроила перспектива создания независимой церкви в Украине.

"Читайте, украинцы, читайте. Все, кто блеет о том, что "не все там такие". Это их будущий либеральный фюрер. Новой прекрасной России будущего. Для которого вы - просто раскольники. Живые приходы РПЦ", - написал Бабченко в Facebook.

Как известно, Навальный написал на своей странице в соцсети, что собор в Киеве совершит раскол церкви и "РПЦ потеряет до половины своих живых приходов".

"То, что создавалось сотни лет было разрушено Путиным и его идиотами за четыре года. Путин - враг русского мира", - написал оппозиционер.

/ Фото: Facebook/Аркадий Бабченко

Как ранее сообщалось, 15 декабря, в Киеве во время Объединительного собора украинских православных церквей, прошедшем в Софии, был избран предстоятель единой поместной православной церкви в Украине.

Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Украинской православной церкви Киевского патриархата, ректор и профессор кафедры библейских и филологических дисциплин Киевской православной богословской академии Епифаний.

Напомним, предстоятель Украинской поместной православной церкви, митрополит Епифаний(Думенко) впервые выступил с речью на посту главы УПЦ.