Озвучено официальное название поместной церкви Украины и титул предстоятеля

Православная церковь Украины - под таким названием отныне объединены верующие украинцы / Фейсбук С.Цеголко

Созданная на Объединительном соборе в Киеве независимая украинская церковь официально будет называться Православная церковь Украины.

Пресс-секретарь УПЦ, архиепископ Евстратий (Зоря) сообщил в Facebook, что можно также употреблять прежнее название УПЦ, но не путать его с УПЦ МП.

"Титул предстоятеля: Блаженнейший Епифаний, митрополит Киевский и всей Украины", - сообщил Евстратий.

Архиепископ добавил, что первое богослужение новый глава ПЦУ отслужит уже в воскресенье, 16 декабря, в Михайловском златоверхом соборе в 10:00 утра.

Как ранее сообщалось, 15 декабря, в Киеве во время Объединительного собора украинских православных церквей, прошедшем в Софии, был избран предстоятель единой поместной православной церкви в Украине.

Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Украинской православной церкви Киевского патриархата, ректор и профессор кафедры библейских и филологических дисциплин Киевской православной богословской академии Епифаний.

Напомним, предстоятель Украинской поместной православной церкви, митрополит Епифаний(Думенко) впервые выступил с речью на посту главы УПЦ.