В Минске независимую церковь Украины назвали "раскольнической"

В Минске создание поместной церкви в Украине считают "расколом" / Reuters

В Белорусской православной церкви назвали Объединительный собор в Киеве расколом, равно как и создание Украинской поместной церкви.

"Эта церковь для нас с формальной точки зрения является раскольнической, и о контактах не может идти речи", - цитирует ТАСС председателя Синодального информационного отдела БПЦ, протоиерея Сергия Лепина.

В Минске обеспокоены тем, что независимость УПЦ спровоцирует гонения в отношении священнослужителей Московского патриархата.

"Хочется надеяться и на то, что украинские власти под преследованиями понимают не только физические и экономические расправы, но и информационно-политическую агрессию, от которой сторонники Московской патриархии также должны быть защищены", - отметил священнослужитель.

Как ранее сообщалось, 15 декабря, в Киеве во время Объединительного собора украинских православных церквей, прошедшем в Софии, был избран предстоятель единой поместной православной церкви в Украине.

Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Украинской православной церкви Киевского патриархата, ректор и профессор кафедры библейских и филологических дисциплин Киевской православной богословской академии Епифаний.

Напомним, предстоятель Украинской поместной православной церкви, митрополит Епифаний(Думенко) впервые выступил с речью на посту главы УПЦ.