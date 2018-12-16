"Даже друзья Путина меняют риторику": политолог оценил перспективу распада ЕС

Политолог считает, что ЕС не распадется / Reuters

Политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики, бывший народный депутат Украины Тарас Чорновил высказал мнение, что распад Евросоюза практически невозможен, поскольку уже осуществлялось несколько попыток, и они потерпели фиаско.

Во время чата в Главреде он подчеркнул, что единственным уязвимым местом на карте ЕС остается Великобритания.

"Единственная - Великобритания, но и там сегодня понимают, что погорячились. И будем сознательны, Лондон никогда не был полностью адаптирован к законодательству и принципам ЕС. Вне Шенгена, еврозоны, с большим количеством экономических обязательств, с колоссальной бюджетной автономией - это и так не было полноценное членство", - отметил спикер.

По словам Чорновила, в Европейском парламенте даже симпатики президента России Владимира Путина лишь изначально показывают приверженность идеям распада ЕС. Впоследствии даже они меняют риторику на противоположную.

Читайте такжеПутин не смог стать императором из-за Кабаевой - Чорновил

"Даже страны, в которых к власти приходят жесткие евроскептики, никуда уходить не собираются, а сами европейские друзья Путина, заходя в правительства, резко меняют свою риторику и постепенно начинают напоминать расчетливых и неповоротливых европейских буржуа", - сказал он.

Политолог подытожил, что можно спорить о дальнейшем векторе развития Евросоюза, но не о его целостности или жизнеспособности.

Напомним, во время чата в Главреде Чорновил заявил, что в России нет четко определенной системы престолонаследия, поэтому в случае смерти президента РФ Владимира Путина в борьбу за всласть вступят сразу несколько тиранов "помельче", что ослабит Москву.