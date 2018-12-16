В Укргидрометцентре предупредили о серьезном похолодании в Киеве

Ночью 18 декабря в Киеве серьезно похолодает, предупредили синоптики / Reuters

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве в ночь на вторник, 18 декабря, температура воздуха может снизиться до -13 градусов (16 числа ночная температура ожидалась -7).

В понедельник, 17 декабря, в столице днем прогнозируется -3…-5, а ночью — -7…-9 градусов, существенные осадки не ожидаются, говорится на сайте Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, 18 числа дневная температура составит -6…-8, а ночная — -11…-13 градусов. Во вторник днем и ночью существенные осадки не прогнозируются.

Ночью 18 декабря в Киеве серьезно похолодает, предупредили синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украине перед Новым годом — с 28 по 31 декабря — будет хороший снег, температура составит 4-6 градусов мороза.