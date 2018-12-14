Морозы и сильный ветер: синоптики рассказали, когда закончатся снегопады

Синоптики предупредили о снижении температуры / dpchas.com.ua

В Украине 15-16 декабря ожидается резкое снижение температура воздуха, а также усиление ветра.

По данным Украинского гидрометцентра, на выходных ночью температура воздуха составит преимущественно 3-8° мороза; максимальная температура днем – 1-6 мороза, на северном востоке Украины ночью 9-14°, днем 3-8° мороза; в южных областях и на Закарпатье ночью 1-5° мороза, днем около 0°.

В течение 15-16 декабря небольшой снег ожидается только в Житомирской, Одесской и Винницкой областях. На остальной территории без существенных осадков, однако, существенно усилится ветер. 16 декабря в южной части местами порывы будут достигать 15-20 м/с.

В субботу, 15 декабря, в Киеве на дорогах ожидается гололедица, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков.

По прогнозу синоптиков, температура ночью 4-6 градусов мороза, днем 2-4 градуса мороза, ветер северо-восточный, 5-10 м/с., предупредили в Украинском гидрометцентре, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Как рассказала синоптик Наталья Диденко, в субботу умеренный снег ожидается в северных, западных и центральных областях Украины.

Она прогнозирует, что на следующей неделе в Украине будут доминировать морозы и сухая погода, лишь в западных областях выпадать периодически мокрый снег и снег.

"Уже в ближайшее время ночью в Украине -2-8 градусов, днем -1-4 градуса. В воскресенье на крайнем западе осадков увеличится и несколько потеплеет", - написала Диденко в Facebook.

/ Фейсбук Н.Диденко

Она добавила, что в Киеве 14-15 декабря полетает местами умеренный снег, 16 декабря и далее - без существенных осадков, на дорогах - гололедица.

"В столицу также придет похолодание. Ночью постепенно от 3-6 до -4-9 градусов, днем ожидается -2-5 градусов", - добавила синоптик.

Напомним, ранее синоптики рассказали, где в Украине ожидаются новые снегопады.