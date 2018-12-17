Ярош объявил "охоту на московских попов" богоугодным делом

Дмитрий Ярош / УНИАН

Командующий Украинской добровольческой армии (УДА), нардеп Дмитрий Ярош (внефракционный) поздравил украинцев с созданием в стране Православной церкви Украины.

Об этом он написал в Facebook.

По словам Яроша, Москва всегда использовала религию в качестве оружия. "Так называемая УПЦ МП - не церковь. Это ФСБшная резидентура, которая является "искандерами" в руках сатаниста Путина, как до этого была оружием в руках Сталина, Берии, Жукова и других безбожников", - отметил он.

Нардеп подчеркнул, что аннексия Крыма и оккупация части территорий Донбасса в 2014 году произошли не без поддержки со стороны "агентурной сети" УПЦ МП.

"Охота" на московских попов, которые верно служат (президенту РФ Владимиру) Путину и (главе РПЦ патриарху) Кириллу - дело, угодное Богу и нашей Родине. Долой московских попов из Украины!" - написал Ярош.

В субботу, 15 декабря, в Софийском соборе в Киеве собрались представители УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), два митрополита УПЦ МП, экзархи Константинопольского патриархата. Они объявили о создании единой поместной церкви - Православной церкви Украины. В президиуме собора заседал президент Петр Порошенко. Главой новой религиозной организации избрали Епифания - одного из ближайших соратников лидера УПЦ КП Филарета.

6 января Вселенский патриарх Варфоломей вручит томос об автокефалии избранному предстоятелю новой церкви.