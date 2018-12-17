В СБУ раскрыли, что делали сотрудники службы на захваченных РФ кораблях

Захваченные украинские корабли в порту Керчи / Reuters

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), захваченные вместе с моряками ВМС ВСУ, выполняли контрразведывательное задание.

Об этом сообщают Украинские новости со ссылкой на ответ на запрос агентства.

"Офицеры украинской спецслужбы, которые были захвачены российской стороной в Керченском проливе 25 ноября, выполняли служебные задания по контрразведывательному обеспечению подразделения ВМС Украины, как это предусмотрено законом о СБУ", - говорится в сообщении.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.