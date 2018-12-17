В Крыму в поддержку взятых в плен украинских моряков развернули желто-синий стяг: опубликовано видео

Скриншот из видео

В аннексированном Россией полуострове Крым на горе в районе Ласпинского перевала волонтеры проекта InformNapalm развернули флаг Украины в поддержку захваченных россиянами в плен 25 ноября в Керченском проливе украинских военных моряков.

Видеозапись развертывания украинского знамени была опубликована на портале YouTube. "Волонтеры InformNapalm у Храма Солнца, в Крыму, развернули флаг Украины и прочитали стихотворение "Заповіт" (легендарное произведение Тараса Шевченко) с призывом: "Атакуйте соколы, Слава Украине!", − подписали ролик активисты.

Напомним, ранее сообщалось о том, что волонтер рассказала, какие раны получили захваченные россиянами в плен на Азове моряки, а адвокат поведал, в каком состоянии находится в московском СИЗО военнослужащий ВМС Украины Вячеслав Зинченко.