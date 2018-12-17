Появилось видео процесса Объединительного собора из Софии Киевской

Ранее сообщали, что журналистов на собор не пустят / Фото: Reuters

Обнародовано видео Объединительного собора, состоявшегося 15 декабря в Софии Киевской, на котором была создана Православная церковь Украины и избран ее предстоятель митрополит Епифаний.

Церемонию воссоединения украинской церкви сняли операторы 5 канала.

На записи запечатлено выступление председательствующего на соборе представителя Вселенского патриарха, митрополита Галльского Эммануила и назначение секретарей и членов счетного комитета, которые должны были считать голоса делегатов.

Как известно, накануне было заявлено, что Объединительный собор украинских православных церквей будет закрытым для прессы.

Напомним, в минувшую субботу, 15 декабря, во время Объединительного собора митрополита Епифания (Думенко) избрали предстоятелем Православной церкви Украины. Позднее он провел первую литургию в новом качестве. Далее Епифания упомянули во время богослужения Вселенского патриархата.