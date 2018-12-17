ФСБ намерена применять для защиты УПЦ МП силовые группы

В УПЦ МП пытаются предпринять последние попытки сохранения паствы / "ТСН"

Синодальное управление военного духовенства, ссылаясь на информацию военных священников, распространило информацию о намерениях представителей РПЦ по указанию ФСБ оказывать влияние на прихожан украинской церкви.

Как сообщает пресс-служба управления капелланов, силу с помощью "мобильных силовых групп" хотят применить против паствы и священнослужителей, которые поддерживают автокефалию УПЦ.

Отмечается, что при каждой епархии РПЦ в Украине созданы так называемые "отделы правового обеспечения имущественных прав", в состав которых входит юрист и мужчины спортивного телосложения. Согласно плану, в момент принятия решения обществом об уходе из УПЦ МП, на место событий является "мобильная группа" и пытается силовыми методами повлиять на решение людей.

"Фактически формируется чрезвычайно опасна конъюнктура, когда РПЦ в Украине желает сделать из верующих и священников своих крепостных", - сказано в сообщении.

В ПЦУ отметили недопустимость силового влияния на людей, которые в Украине наделены конституционным правом на право вероисповедания.

Напомним, в минувшую субботу, 15 декабря, во время Объединительного собора митрополита Епифания (Думенко) избрали предстоятелем Православной церкви Украины. Позднее он провел первую литургию в новом качестве. Далее Епифания упомянули во время богослужения Вселенского патриархата.