Объединительный собор украинских православных церквей решили закрыть от журналистов

Софийский собор

Назначенный на 15 декабря Объединительный собор украинских православных церквей будет закрытым для прессы.

Как рассказали в общественной организации "Томос 2018", представителей СМИ не будут допускать на территорию заповедника София Киевская и Софийского Собора, где запланировано проведение мероприятия.

"15 декабря в древней святыни украинского народа - Святой Софии Киевской состоится Объединительный собор поместной Украинской православной церкви. По итогам работы подготовительного оргкомитета был определен формат проведения Собора как закрытый", - говорится в сообщении организации в Facebook.

Кроме того, планируется, что в начале мероприятия состоится трансляция совместной молитвы иерархов и приветственного слова, а работа дронов в районе проведения Собора из-за мер безопасности будет невозможной.

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"Для представителей медиа будет обустроена специальная локация - подиум для освещения событий вокруг Объединительного собора. Никаких ограничений для работы журналистов на общественном мероприятии нет. Для выполнения своих обязанностей представители СМИ должны иметь при себе удостоверение и пройти рамки безопасности", - подчеркивается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в УПЦ МП намерены жестко наказывать архиереев за участие в Объединительном соборе.

Объединительный собор, который должен провозгласить создание автокефальной православной церкви в Украине, утвердит ее устав и изберет предстоятеля, состоится 15 декабря в Софийском соборе в Киеве.