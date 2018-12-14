В УПЦ МП намерены жестко наказать архиереев за участие в Объединительном соборе

В УПЦ МП готовят репрессии для ослушавшихся священнослужителей / УНИАН

Религиозно-информационная служба Украины со ссылкой на конфиденциальные источники распространила информацию о готовящихся санкциях со стороны УПЦ МП в отношении архиереев, которые примут участие в Объединительном соборе.

"Накануне Объединительного Собора, который завтра состоится в Киеве, на епископат УПЦ МП осуществляется морально-психологическое давление со стороны церковного руководства", - сказано в сообщении на сайте РИСУ.

Отмечается, что некоторым священнослужителям уже угрожали репрессиями, поэтому епископы УПЦ МП, которые планируют принять участие в Объединительном соборе, как правило, держат свои намерения в тайне.

Отмечается, что церковное руководство Московского патриархата планирует действовать решительно при распространении информации о желании архиереев присоединиться к автокефальной церкви. К ослушавшимся священнослужителям грозят применять каноническое наказание и устранять с кафедр.

В сообщении сказано, что руководство церкви строит планы об оперативном захвате помещений епархиального управления и кафедрального собора. В РИСУ заверяют, что священникам УПЦ МП, решившим принять участие в Объединительном соборе, следует быть готовым к "репрессиям".

Ранее в УПЦ КП назвали дату получения Томоса главой объединенной украинской церкви.

Объединительный собор, который должен провозгласить создание автокефальной православной церкви в Украине, утвердит ее устав и изберет предстоятеля, состоится 15 декабря в Софийском соборе в Киеве.