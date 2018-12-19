Еврокомиссия нашла множество нарушений Украиной соглашения о "безвизе"

19 декабря 2018, 14:56

О заморозке соглашения речи пока не идет.

безвиз, ЕС, Украина
Безвиз Украина ЕС / espreso.tv

Еврокомиссия (ЕК) нашла множество нарушений Украиной соглашения о безвизовом режиме.

Об этом говорится в опубликованном в Брюсселе ежегодном отчете ЕК по выполнению соглашений о безвизовом режиме со странами Западных Балкан и программы Восточного партнерства, передает ТАСС

"В целом, Украине еще предстоит выполнить критерии для либерализации визового режима. Многие требования предыдущего (мартовского) отчета остаются не выполнены, для чего Украине необходимо принять немедленные действия, которые также необходимы для выполнения обязательств в сфере борьбы с коррупцией и нелегальной миграцией", - приводит агентство текст документа.

При этом отмечается, что о заморозке соглашения речи пока не идет.

В сентябре этого года глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что ежегодно Украину покидают около 1 млн жителей страны.

"У нас действительно катастрофическая ситуация - примерно 1 млн украинцев выезжают каждый год. Мы считаем, что эта ситуация, к сожалению, в ближайшее время сохранится", - сказал он.

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Украина Еврокомиссия безвиз
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