Украина пригрозила уничтожить Крымский мост с помощью новейших ракет

Модернизированный ракетный комплекс С-125

Украина усилит береговую оборону Черного и Азовского побережья, для чего привлечет новые и модернизированные ракетные комплексы.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов в интервью Би-би-си.

По его словам, это позволит Украине отразить атаку "любого корабля на расстоянии 300 км", а также уничтожить любую переправу или мост, в том числе и тот, очень разрекламированный" (очевидно, речь идет о Крымском мосте. - Прим.).

Турчинов отметил, что российская агрессия не остановит планы Киева по созданию корабельно-катерной группировки ВМС в Азовском море. Украина, подчеркнул секретарь СНБО, должна доказать всему миру, что не потеряла своих позиций в Азовском море.

Ранее Турчинов заявил, что Украина намерена еще раз попытаться провести корабли ВМС ВСУ через Керченский пролив. По его словам, с целью предотвратить атаку РФ на украинские корабли, на них пригласят представителей ОБСЕ.

"Если мы остановимся и отступим, Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря, предъявит миру самоопределенные новые морские границы в Черном море, де-факто легализировав оккупацию Крыма", - сказал Турчинов.

В РФ назвали заявление секретаря СНБО признанием в подготовке провокации. "Это просто объявление очередной провокации. Оно абсолютно безответственное и призвано лишь усугубить ситуацию", - сказала спикер МИД РФ Мария Захарова.