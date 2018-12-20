"Или ярлык предателя, или керосин в костер": соцсети о заявлении Турчинова по Керченскому проливу

Александр Турчинов пригласил наблюдателей ОБСЕ в рейс через Керченский пролив

Украина намерена еще раз провести корабли ВМС ВСУ через Керченский пролив - на этот раз с приглашенными представителями ОБСЕ на борту.

Такую инициативу выдвинул секретарь Совета безопасности и обороны Александр Турчинов. Секретарь СНБО подчеркнул, что с новым проходом корабельной группы ВМС через пролив "нельзя медлить".

Предложение Турчинова вызвало неоднозначную реакцию в сети.

Политолог Юрий Романенко предлагает устроить из рейса платное шоу с онлайн-трансляцией:

"Главное ледокол не забыть, а то море замерзнет уже. Если взять с собой собак-лаек или сани-буер на коньки поставить и поймать хороший ветер в паруса плюс еще поставить минометы и подсадить афроамериканцев из Пентагона и это все снимать на камеры в real-time, то Netflix порвет. А русским придется выпускать сборную России по фигурному катанию в полном составе"

Волонтер и блогер Юрий Касьянов предлагает поплыть через пролив самим политикам:

"Если нашим политикам так хочется снова попробовать пройти Керченский пролив на речных катерах с приказом не стрелять - так пусть сами на них и плывут. А ещё можно зайти в Севастопольский порт, и высадить десант в аэропорту Бельбек. И в Дебальцево в ветерком прокатиться на паровозе... А что? - Наша ведь, украинская территория"

Политолог Кость Бондаренко в связи с заявлением главы СНБО вспомнил анекдот:

"Турчинов знову збирається посилати українські кораблі через Керченську протоку.

Чомусь згадався анекдот. Голова колгоспу виступає на колгоспних зборах:

- Минулого року засіяли пшеницею 50 гектарів. Все з‘їли ховрахи. Цього року засіяли 100 гектарів. Усе з‘їли ховрахи. Наступного року засіємо 200 гектарів - нехай подавляться!"

Журналист Аркадий Бабченко считает, что нельзя мешать тем, кто понимая риск, готов защищать украинские воды:

"Это даже не воды Мирового океана. Это - украинские территориальные воды. О чем тут можно размышлять, вообще не понятно.Если Украина считает себя суверенным государством с собственной независимой суверенной территорией - она ОБЯЗАНА ПРИСУТСТВОВАТЬ В СВОИХ СУВЕРЕННЫХ ВОДАХ. Обязана! Обязана охранять собственные морские коммуникации. Без вариантов. Это. Наши. Воды. Мы. Будем. Тут. Ходить. Точка. Не готовы - не ходите. Я вот, например, не готов. И сижу в бункере на диване.Но не мешайте тем, кто, понимая и принимая все риски, готов. И делает"

Журналист Вячеслав Чечило отмечает, что спор по предложению Турчинова заведомо проигрышный.

"В ФБ началась бурная дискуссия на тему "тварь ли я дрожащая иль право имею". В смысле, имеет ли Украина право это делать? Дискуссия очень хитрая, поскольку ввязавшись в нее, любой украинец оказывается в проигрыше. Если скажешь, что не имеет, то получишь ярлык предателя, если наоборот – подольешь керосина в костер, увеличив и так довольно высокие шансы превратиться в пушечное мясо.

Нет, тема важная и актуальная, никто не спорит. Однако, никак не удается отогнать от себя мысль, что не хочется иметь ничего общего ни с этой темой, ни с Турчиновым, ни со всем тем пи*децом, который они здесь менее чем за пять лет устроили"

Евгений Третьяков задается вопросом, каждый ли раз украинским кораблям придется возить наблюдателей на борту:

"Турчинов красавец, я давно это знал. Мы опять пойдём, говорит, военными кораблями через Керченский пролив в Азовское море.

Но обязательно возьмем с собой международных наблюдателей, там ОБСЕ и прочих, чтобы Россия не посмела снова напасть. Однако напрашивается вопрос. Так и будем туда сюда возить пассажиров, не понимая, что это к обороноспособности страны не имеет никакого отношения?"

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