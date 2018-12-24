Филарет пояснил причину отказа от поста главы ПЦУ

Патриарх отметил, что его интересуют не амбиции, а независимость украинской церкви.
Патриарх Филарет заявил, что отказался от поста главы Православной церкви Украины, чтобы не сорвать проведение Объединительного собора и получение Томоса.
"Если бы я не уступил, мы не достигли бы объединения и не получили Томос об автокефалии украинской церкви", - рассказал экс-глава Украинской православной церкви Киевского патриархата в интервью "Радио Свобода".
Патриарх подчеркнул, что его не интересовала должность предстоятеля ПЦУ. Филарет акцентировал на важности в данной ситуации независимости украинской церкви.
"Для меня было важно, чтобы в Украине была единая поместная православная церковь… Моя цель – … не себя возвеличивать, а достичь цели, которую я поставил в самом начале. И ради этой цели, ради создания единой украинской православной церкви, я поступился этим", - пояснил Филарет.
Напомним, ранее Филарет ответил на обвинения в шантаже при выборе главы ПЦУ.