Филарет пояснил причину отказа от поста главы ПЦУ

Патриарх Филарет заявил, что важнее не амбиции, а Томос для ПЦУ / УНИАН

Патриарх Филарет заявил, что отказался от поста главы Православной церкви Украины, чтобы не сорвать проведение Объединительного собора и получение Томоса.

"Если бы я не уступил, мы не достигли бы объединения и не получили Томос об автокефалии украинской церкви", - рассказал экс-глава Украинской православной церкви Киевского патриархата в интервью "Радио Свобода".

Патриарх подчеркнул, что его не интересовала должность предстоятеля ПЦУ. Филарет акцентировал на важности в данной ситуации независимости украинской церкви.

"Для меня было важно, чтобы в Украине была единая поместная православная церковь… Моя цель – … не себя возвеличивать, а достичь цели, которую я поставил в самом начале. И ради этой цели, ради создания единой украинской православной церкви, я поступился этим", - пояснил Филарет.

Напомним, ранее Филарет ответил на обвинения в шантаже при выборе главы ПЦУ.