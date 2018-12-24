Журналист разъяснил, почему верхушка РПЦ выступает против автокефалии украинской церкви

Священнослужение РПЦ / "Православие"

Иерархам РПЦ ничего не стоило поддержать решение о предоставлении автокефалии украинской церкви.

Такое мнение в телевизионном эфире высказал известный журналист Виталий Портников.

Он полагает, что РПЦ не пошло навстречу в этом вопросе, поскольку Россия не оставляет надежд сделать Украину своей частью. Притом что для грузинской церкви российские священники согласились дать независимость еще во времена советского диктатора Иосифа Сталина - в 1943-м."Я могу сказать, почему так произошло. Это вовсе не по религиозным мотивам. Это произошло потому, что в России и власть, и общество, и церковь считают Украину и Беларусь временными образованиями. Пусть они там провозгласили независимость — ясно, что это ненадолго, что рано или поздно это снова будет великая Россия, и церковь должна быть единой", — отметил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что политолог спрогнозировал, когда РПЦ потеряет влияние в Украине.