"Забор, частокол": появились свежие фото Крымского моста

Крымский мост в Керчи похож на забор или частокол, полагает блогер / vk.com/andreypolovinkin2015

В захваченном Крыму в Керчи построенный Россией мост через Керченский пролив на полуостров (Крымский мост или Керченский мост) выглядит как забор.

Крымский мост похож на частокол, написала блогер RoksolanaToday&Крым в своем аккаунте в Twitter.

"Керчь… Забор, частокол... все что угодно это… но не мост...", — отметила автор.

Ранее российский миллиардер, председатель совета директоров компании "Стройгазмонтаж", друг президента РФ Владимира Путина Аркадий Ротенберг похвастался, что в Керченском проливе строители закончили работы по сооружению опор железнодорожной части Крымского моста.

Напомним, Россия начала строить Керченский мост в апреле 2015 года, 15 мая 2018-го состоялось открытие автодорожной части сооружения, которое соединило российский Краснодарский край с Крымом.

СМИ писали, что при строительстве моста были допущены ряд нарушений, в частности, на опорах не была обеспечена нормативная толщина защитного слоя бетона. Позже в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины сообщили, что Крымский мост смещается.

Справка. 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.