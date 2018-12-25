"Забор, частокол": появились свежие фото Крымского моста

25 декабря 2018, 08:40

В Керчи Крымский мост не похож на мост, полагает блогер.

Блогер полагает, что в Керчи Крымский мост похож на забор или частокол
Крымский мост в Керчи похож на забор или частокол, полагает блогер / vk.com/andreypolovinkin2015

В захваченном Крыму в Керчи построенный Россией мост через Керченский пролив на полуостров (Крымский мост или Керченский мост) выглядит как забор.

Крымский мост похож на частокол, написала блогер RoksolanaToday&Крым в своем аккаунте в Twitter.

"Керчь… Забор, частокол... все что угодно это… но не мост...", — отметила автор.

  • Появились новые фото Керченского моста vk.com/andreypolovinkin2015
  • Появились новые фото Керченского моста twitter.com/krimrt
  • Появились новые фото Керченского моста twitter.com/krimrt
  • Появились новые фото Керченского моста twitter.com/krimrt
  • Появились новые фото Керченского моста twitter.com/krimrt
  • Появились новые фото Керченского моста vk.com/andreypolovinkin2015

Ранее российский миллиардер, председатель совета директоров компании "Стройгазмонтаж", друг президента РФ Владимира Путина Аркадий Ротенберг похвастался, что в Керченском проливе строители закончили работы по сооружению опор железнодорожной части Крымского моста.

Напомним, Россия начала строить Керченский мост в апреле 2015 года, 15 мая 2018-го состоялось открытие автодорожной части сооружения, которое соединило российский Краснодарский край с Крымом.

СМИ писали, что при строительстве моста были допущены ряд нарушений, в частности, на опорах не была обеспечена нормативная толщина защитного слоя бетона. Позже в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины сообщили, что Крымский мост смещается.

Справка. 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.

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