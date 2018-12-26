Боевики массированно обстреляли поселок на Донбассе: опубликованы фото

Террористы из группировки "ДНР" во временно оккупированной Горловки обстреляли из крупнокалиберного вооружения поселок Южное, в очередной раз разрушив дома мирных жителей.

Такое сообщение опубликовали представители украинской стороны в "Совместном центре по контролю и координации" (СЦКК). По их данным, российско-оккупационные войска открыли огонь из района Горловки, в котором расположена шахта имени Юрия Гагарина.

Читайте также"Штирлиц" назвал новые ощутимые потери боевиков "Л/ДНР"Также сообщается, что возгорание в домах мирных жителей началось после попадания бронебойно-зажигательных трассирующих выстрелов калибром 12,7 миллиметра. Пламя полностью уничтожило два дома в Южном.

"С учетом того, что через Южное и другие окрестные поселки проходит водопровод "Горловка-Торецк", из-за активных боевых действий российско-оккупационных войск происходит частое повреждение его участка, пересекающего линию разграничения", — заявили в СЦКК.

Напомним, ранее сообщалось о том, что боевики "ДНР" и "ЛНР" устроили большую перестрелку между собой.