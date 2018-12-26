В Крыму масштабный обвал грунта перекрыл трассу Ялта-Севастополь

26 декабря 2018, 20:41

На автодороге было заблокировано движение, однако со временем проезд для автомобилей расчистили.

  • Обвал в Крыму Фото: Крым. Реалии
  • Обвал в Крыму Фото: Крым. Реалии
  • Обвал в Крыму Фото: Крым. Реалии
  • Обвал в Крыму Фото: Крым. Реалии

В Крыму в районе населенного пункта Ласпи произошел обвал грунта и камней на трассу Ялта-Севастополь.

Как сообщило МЧС России по Крыму, на аварийном участке дороги разбор завала аварийные службы и специалисты Севавтодора.

По данным пророссийский властей Крыма, жертв в результате обвала нет.

На некоторое время движение транспорта было ограничено, однако впоследствии возобновлено.

Местные жители публикуют в соцсетях снимки обвала. На фотографиях видно, что большие каменные глыбы лежат на асфальтированной трассе. Рядом находится много мелких камней. Размер булыжников настолько велик, что отсутствие жертв можно назвать счастливой случайностью.

Из автоканала. Лучше пока по трассе Севастополь-Ялта не ездить. Район Ласпи. Объезд через Байдарские ворота. Upd: завал разобрали, можно ехать.

Опубликовано Владиславом Осиповым Среда, 26 декабря 2018 г.

Напомним, во время движения поезда "Киев-Рахов" в одном из вагонов упала полка со спящим на ней пассажиром, вследствие чего серьезные травмы получила находящаяся внизу женщина.

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Крым Севастополь обвал дорога Ялта камни трасса грунт
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