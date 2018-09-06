Обвал моста в Генуе: в списке подозреваемых - не менее 20 человек

Разрушение моста считается следствием халатности / repubblica.it

Под следствие по делу обвала моста в Генуе 14 августа, в результате которого погибли 43 человека, попали две итальянские компании и не менее 20 человек.

По данным следствия, среди подозреваемых - должностные лица в обслуживающей сети автодорог компании Autostrade per l'Italia и ее партнера Spea engineering, сообщает Euronews.

Имена попавших под подозрение пока что не разглашаются в интересах следствия; также в прокуратуре не исключают того, что список подозреваемых будет дополнен и расширен.

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Во вторник, 14 августа, в Генуе на севере Италии обрушился автомобильный мост, по которому проходила платная автомагистраль A10. С 50-метровой высоты упало около 30 автомобилей.

19 августа стало известно, что официальное число погибших при обрушении моста в итальянской Генуе достигло 43 человек, операция по поиску погибших под завалами завершена.

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