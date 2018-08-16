В Генуе подсчитали, сколько еще человек может оставаться под завалами моста

Обрушение моста в Италии / Reuters

В результате обвала моста Моранди, из-за которого пострадали в том числе и двое украинцев, могут оставаться еще от 10 до 20 человек.

"Еще 10-20 человек могут оставаться пропавшими без вести", – цитирует La Stampa прокурора Генуи Франческо Коцци.

По данным местных властей, жертвам трагедии стали 39 человек, хотя полиция официально подтвердила данные лишь о 38 погибших. Кроме того, 16 человек получили ранения, 9 из них находятся в тяжелом состоянии.

Однако это еще не окончательные данные, уточнил глава региона Лигурия Джованни Тоти.

Напомним, с 50-метровой высоты упало около 30 автомобилей. Среди жертв происшествия - трое несовершеннолетних в возрасте восьми, 12 и 13 лет.

Ранее эксперт оценил вероятность повторения трагедии в Украине. В Украине на дорогах общего пользования 4,5 тыс. мостов требуют срочного ремонта, заявил эксперт по транспортным вопросам, бывший заместитель министра инфраструктуры Александр Кава.