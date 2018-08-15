Трагедия в Генуе: названо число пострадавших украинцев

Обрушение моста в Италии. / repubblica.it

Во вторник, 14 августа, в Генуе на севере Италии обрушился автомобильный мост.

Погибших украинцев среди 39 жертв трагедии нет, но есть пострадавшие.

«Префектура города Генуя сообщила, что среди погибших в результате обвала моста граждан Украины нет», – сообщило МИД Украины у себя в Facebook.

А вот двое украинцев получили травмы, они находятся в больнице «Сан Мартин».

«В другие больницы "Галлиера" и "Вилла Скасси" пострадавшие украинцы на госпитализацию не поступали», – добавили в ведомстве.

Напомним, с 50-метровой высоты упало около 30 автомобилей. Среди жертв происшествия - трое несовершеннолетних в возрасте восьми, 12 и 13 лет.

Ранее эксперт оценил вероятность повторения трагедии в Украине. В Украине на дорогах общего пользования 4,5 тыс. мостов требуют срочного ремонта, заявил эксперт по транспортным вопросам, бывший заместитель министра инфраструктуры Александр Кава.