В Одессе умер брошенный медиками "скорой" мужчина: детали инцидента

Машина скорой помощи / kamin.volyn.ua

В Одессе медики из бригады скорой помощи кинули двух избитых мужчин во дворе Одесской областной больницы, расположенной в поселке имени Григория Котовского.

Соответствующее сообщение на своей странице в социальной сети Facebook сообщил пользователь Дмитрий Грабовый.

По его словам, инцидент произошел вечером 22 декабря на остановке "Улица Академика Заболотного". По словам Грабового, были избиты муж его сестры вместе с приятелем. Прохожая, ставшая свидетельницей драки, вызвала бригаду скорой помощи и пострадавших увезли.

Далее их доставили во двор Одесской областной больницы и выгрузили. Никто из бригады скорой помощи не стал заводить их в приемный покой. Один из мужчин пролежал не менее часа на асфальте в мороз, пока не прибыли родители его друга. Затем пострадавшего привезли домой, положили в кровать. Он уснул, а ранним утром скончался.

Дежурный врач приемного покоя Одесской облбольницы сообщила, что не видела избитых мужчин. По фактам происшествия были открыты уголовные производства по части 2 статьи 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) и части 1 статьи 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинскими работниками) УК Украины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Волыни женщина, которую отчитал диспетчер "скорой помощи", умерла с телефоном в руке.