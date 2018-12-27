Снег, ветер и гололед: украинцев предупредили об ухудшении погоды

В Украине прогнозируют ухудшение погоды / dsns.gov.ua

В Украине в четверг, 27 декабря, ожидается ухудшение погодных условий: синоптики прогнозируют временами снег, местами порывы ветра 15-20 м/с.

Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, температура ночью 4-10 градусов мороза, днем 0-6 градусов ниже нуля.

"Днем на юге и западе, с распространением на большую часть территории страны, повышение температуры от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла. На дорогах страны гололедица", - говорится в прогнозе синоптиков.

Читайте такжеВ Украине обесточены более 400 населенных пунктов

По информации ГСЧС, движение автотранспорта на автомобильных трассах в Полтавской области восстановлено, а дороги очищены от снежных заносов.

Кроме того, в Черкасской области временное ограничение движения грузового и общественного транспорта, которое было введено на автодороге общего пользования государственного значения Н-01 Киев - Знаменка, по состоянию на 4:00 утра 27 декабря снято.

Напомним, ранее водители рассказали о снежном апокалипсисе на дорогах Украины.