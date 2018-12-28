"Не помешает обувь, как у альпинистов": синоптик дала неутешительный прогноз погоды

Украинцам пообещали мокрый снег / Reuters

В пятницу, 28 декабря, на западе Украины ожидаются дожди, на остальной территории страны - дождь и мокрый снег.

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, на правобережной Украине пройдет снег, а в восточных областях 28 декабря будет сухо и только к вечеру там появятся осадки.

"Обувь лучше всего - как у альпинистов, потому что горизонтальное передвижение по нашим улицам больше похоже на покорение горных вершин", - добавила Диденко в Facebook.

/ Фейсбук Н.Диденко

Отметим, что по прогнозу Укргидрометцентра, 28 декабря, на большей части территории Украины ожидаются дожди со снегом.

На западе страны ожидаются дожди с мокрым снегом, дневная температура воздуха 1-5 градусов выше нуля. В восточных областях ожидается выпадение снега, днем столбики термометров опустятся до -7 градусов.

В центральном регионе также пройдут дожди со снегом, температура воздуха днем -3...+3 градуса.

На юге страны пройдут дожди, дневная температура воздуха 2-5 выше нуля. В северных областях ожидается выпадение снега с дождем -7...+4.

/ meteo.gov.ua

В Киеве в этот день ожидаются дожди со снегом, температура воздуха днем 2-4 градуса тепла.

Напомним, ранее синоптики спрогнозировали погоду в Киеве на 1 января.