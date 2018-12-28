Насиров вступил в бой с Кабмином

Чучело Романа Насирова / Depo.ua

Бывший глава Госфискальной службы Роман Насиров продолжает утверждать, что восстановился в должности, несмотря на отсутствие соответствующего решения правительства.

При этом он ссылается на решение суда о восстановлении.

"Выполняя решение суда, я, Насиров Роман Михайлович, вчера приступил к исполнению полномочий главы ГФС Украины, о чем в установленном законом порядке был издан приказ", - написал он в Facebook в пятницу, 28 декабря.

По словам Насирова, решение Кабмина для этого не требуется, а решения суда достаточно. "Такое распоряжение необходимо только при назначении или увольнении главы ГФС Украины", - подчеркнул он.

Напомним, в начале марта 2017 года правоохранители задержали Романа Насирова по подозрению в злоупотреблении властью и служебным положением, в результате чего государству был нанесен ущерб на сумму 2 млрд гривен.

Позже Соломенский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 100 млн гривен. Залог внесла супруга Насирова, после чего он вышел на свободу.

В декабре этого года суд восстановил Романа Насирова в должности главы ГФС.