Насиров вступил в бой с Кабмином

По словам Насирова, решение правительства о восстановлении его в должности не требуется.
Бывший глава Госфискальной службы Роман Насиров продолжает утверждать, что восстановился в должности, несмотря на отсутствие соответствующего решения правительства.
При этом он ссылается на решение суда о восстановлении.
"Выполняя решение суда, я, Насиров Роман Михайлович, вчера приступил к исполнению полномочий главы ГФС Украины, о чем в установленном законом порядке был издан приказ", - написал он в Facebook в пятницу, 28 декабря.
По словам Насирова, решение Кабмина для этого не требуется, а решения суда достаточно. "Такое распоряжение необходимо только при назначении или увольнении главы ГФС Украины", - подчеркнул он.
Напомним, в начале марта 2017 года правоохранители задержали Романа Насирова по подозрению в злоупотреблении властью и служебным положением, в результате чего государству был нанесен ущерб на сумму 2 млрд гривен.
Позже Соломенский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 100 млн гривен. Залог внесла супруга Насирова, после чего он вышел на свободу.
В декабре этого года суд восстановил Романа Насирова в должности главы ГФС.