Полторак рассказал, когда и зачем в Украине разработают противокорабельный комплекс

Степан Полторак / УНИАН

Глава украинского Минобороны Степан Полторак рассказал о перспективе создания в стране противокорабельный комплекс.

"У нас есть и другие разработки, которые значительно повысят возможности артиллерийских подразделений ВС Украины. И вы видели испытания противокорабельной ракеты "Нептун", которая показывает очень хорошие характеристики", — цитируют чиновника представители пресс-службы военного ведомства.

Читайте также"Самолеты и танки стягивают к границе": Полторак предупредил об угрозе российского вторженияПолторак также рассказал, каким украинские военные видят будущий собственный противокорабельный комплекс.

"Мы ставим перед собой задачу создания противокорабельного комплекса, не только ракеты. Он должен быть мобильным, чтобы была возможность маневра", — подытожил министр.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Полторака не пустили на встречу НАТО (Североатлантического альянса).