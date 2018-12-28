В Украине снят запрет на въезд мужчинам из России

28 декабря 2018, 19:26

В Госпогранслужбе все же намерены проверять россиян более тщательно.

Изварино
Россиян будут усиленно проверять на границе / Госпогранслужба

В связи с завершением военного положения в Украине отменили запрет на въезд для мужчин, которые являются гражданами Российской Федерации. Однако пограничники на своих рабочих местах оставляют усиленный контроль за приезжими россиянами.

"Военное положение не продлили – значит, угроза вторжения российских войск снизилась. Тем не менее, вопрос обеспечения безопасности на границе по-прежнему актуален. Поэтому мы продолжаем охранять границу в усиленном режиме. Используя опыт военного положения, осуществляем повышенный контроль въезда иностранцев в Украину", - цитирует Гордон пресс-секретаря Госпогранслужбы Украины Олега Слободяна.

Пограничники при проверке документов особое внимание уделяют гостям страны, которые в одной из 70 стран миграционного риска.

"Россия тут на первом месте. Запрет на въезд мужчинам из РФ снят. Но Госпогранслужба продолжает проводить контроль второй линии со всеми гражданами России, уточняя цель их визита в Украину. После этого принимается решение о целесообразности их въезда в нашу страну", – сказал он.

Слободян добавил, что гражданам России, несмотря на официальное послабление пограничного контроля, необходимо для беспрепятственного пересечения границы иметь документы, подтверждающие цель визита в Украину.

"Например, если человек едет в Украину для участия в каких-то культурных или спортивных мероприятиях, и никогда не нарушал украинское законодательство при въезде в оккупированный Крым, то мы принимаем положительное решение", – отметил он.

Ранее в СНБО заявили, что запрет на въезд для мужчин из РФ будет продлен.

Напомним, президент Петр Порошенко поддержал предложение Госпогранслужбы продлить ограничение на въезд гражданам РФ на территорию Украины.

Как сообщалось, Порошенко сказал, почему не добивался продления военного положения.

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Россия запрет Госпогранслужба мужчины Олег Слободян
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