Порошенко одобрил идею продлить ограничение на въезд россиян в Украину

Президент Украины Петр Порошенко / GettyImages

Президент Петр Порошенко поддержал предложение Госпогранслужбы продлить ограничение на въезд гражданам РФ на территорию Украины.

Об этом он заявил в ходе сегодняшнего заседания СНБО.

Порошенко обратился к главе ГПС Петру Цигикалу с просьбой внести предложения о продолжении тех мероприятий, которые не напрямую связаны с военным положением.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей в районе Керченского пролива СНБО и Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела ВП в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

30 ноября украинские власти ограничили въезд на территорию страны мужчинам-гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет.

26 декабря на заседании СНБО было принято решение не продлевать военное положение.