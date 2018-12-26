Украина объявила о продлении запрета на въезд мужчин-россиян

26 декабря 2018, 21:40

С начала введения военного положения не допущен въезд на территорию Украины 1616 граждан РФ.

Граница, КПП
Украина продлила запрет на въезд мужчин-россиян / dpsu.gov.ua

26 декабря СНБО принял решение продлить запрет на въезд в Украину мужчин – граждан Российской Федерации.

"Решением СНБО продлено действие ограничительных мер Госпогранслужбы въезда в Украину мужчин — граждан России", — цитирует пресс-служба МВД первого зама главы ведомства Сергея Ярового.

В связи со сложной ситуацией с безопасностью все органы системы МВД продолжают работать в усиленном режиме несения службы, заверили в ведомстве.

Читайте такжеМуженко озвучил итого военного положения"С начала введения военного положения не допущен въезд на территорию Украины 1616 граждан РФ, в том числе в областях, где введено военное положение – 866. Российской стороной возвращен 351 гражданин Украины", – такую статистику привел Яровой.

Ранее президент Петр Порошенко поддержал предложение Госпогранслужбы продлить ограничение на въезд гражданам РФ на территорию Украины.

Напомним, 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

В так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности России по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу". В плен попали десятки украинских моряков, некоторые из них были ранены.

Украинская армия была приведена в состояние полной боевой готовности. СНБО рекомендовал Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток. Позже глава государства подписал указ о вводе в стране военного положения.

Верховная Рада одобрила закон о введении в Украине военного положения, президент его подписал. Cрок действия военного положения истек 26 декабря в 14:00.

Позднее Порошенко сказал, почему не добивался продления военного положения. Российская угроза никуда не делась, отметил украинский лидер.

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запрет въезда граждане РФ Сергей Яровой
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