В Украине истекает срок военного положения: частичная мобилизация и запреты

26 декабря 2018, 07:35

Порошенко утверждал, что военное положение в Украине не продлят, если не будет широкомасштабного вторжения РФ.

Главные сведения о военном положении в Украине
Собраны главные сведения о военном положении в Украине / chaszmin.info

В среду, 26 декабря, в Украине 14:00 истекает срок действия военного положения, которое было введенного в стране с 26 ноября на 30 дней из-за агрессии Российской Федерации в Керченском проливе. 

Полное военное положение вводилось по периметру российско-украинской границы, в приморских областях и у Приднестровья: в Херсонской, Николаевской, Винницкой, Запорожской, Одесской, Харьковской, Сумской, Черниговской областях, на территории Донбасса, в захваченном РФ Крыму и в акватории Азовского моря.

Глава государства утверждал, что правовой режим военного положения вводится на месяц и не будет продлен, если не произойдет широкомасштабное вторжение России в нашу страну.

Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, "выразил серьезную озабоченность" в связи с введением в Украине военного положения после инцидента в Керченском проливе.

Частичная мобилизация и военные сборы

В связи с новым случаем агрессии России Порошенко 26 ноября также подписал указ, согласно которому Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины должен был подготовиться к частичной мобилизации. 

Генштабу было поручено подготовить предложения по привлечению военных формирований и правоохранителей к реализации установленных военным положением правовых мер, а также организовать противовоздушную оборону важных для государства объектов.

В начале декабря — 3 числа, в Украине начались сборы военнослужащих оперативного резерва (на сборы был вызван только оперативный резерв первой очереди). Сборы планировали проводить до 20 суток.

Кроме того, на полигонах в Херсонской и Запорожской областях прошли военные учения, а потом некоторые подразделений украинских войск перебросили на границу с РФ.

Украинский лидер говорил, что частичная мобилизация резерва первой очереди будет произведена в случае агрессии против нашей страны.

Запреты, введенные из-за военного положения

Власти решили закрыть въезд в Украину для мужчин-россиян в возрасте от 16 до 60 лет (исключение — гуманитарные случаи);

С 29 ноября Государственная пограничная служба Украины закрыла въезд в Крым для иностранцев.

Напомним, 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

В так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности России по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу". В плен попали десятки украинских моряков, некоторые из них были ранены.

Украинская армия была приведена в состояние полной боевой готовности. СНБО рекомендовал президенту Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток. Позже глава государства подписал указ о вводе в стране военного положения. Рада одобрила закон о введении в Украине военного положения, президент его уже подписал.

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Петр Порошенко военное положение Керченский пролив Владимир Путин
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